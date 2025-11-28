В Ростовской области отразили налет украинских БПЛА

Слюсарь: в Шахтах из-за падения БПЛА повреждены машины и выбиты окна в доме

Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома», — написал он.

По словам главы региона, из дома были выведены все жильцы. Они вернулись в свои квартиры после того, как саперы проверили все помещения.

Также в Таганроге обломки дрона повредили веранду и выбили стекла в окнах двух частных домов, отметил Слюсарь.

Обошлось без пострадавших, добавил он.

На фоне атаки БПЛА в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак пострадали люди, были повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. Очевидцы назвали эту ночь «страшной».

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.