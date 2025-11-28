В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», – уточнил губернатор.

В случае ЧП Мельниченко посоветовал обращаться к экстренным службам по телефону 112.

До этого глава Тамалинского района Пензенской области Владимир Васильев заявил, что режим ЧС местного уровня ввели в поселке Тамала после падения обломков украинского беспилотника. Об этом пишет RT.

26 ноября Минобороны Российской Федерации заявило об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России и Азовским морем.

С 20:00 до 23:00 были нейтрализованы по одному дрону в Рязанской и Ростовской областях, три — над акваторией Азовского моря, четыре — в Белгородской области, и десять — в Курской области. Также в промежутке с 16:00 до 20:00 было сбито еще 12 беспилотников: восемь — над Белгородской областью, три — над Курской, и один — над Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 31 БПЛА за три часа.