Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда

Временные ограничения были введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель ведомства.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять управляемых авиабомб, восемь снарядов системы HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

