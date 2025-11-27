Российские военные за сутки уничтожили 263 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять управляемых авиабомб, восемь снарядов системы HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 263 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года достигли почти 1,5 млн человек, в том числе ранеными. По сведениям Генштаба ВС России, на начало 2025 года потери украинской армии превышали один миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.