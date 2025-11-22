На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области

Хинштейн: в Курской области после атаки ВСУ без света остались 3 тыс. человек
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по подстанции в микрорайоне Боровском города Рыльска Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в результате атаки вышли из строя две котельные, около 3 тысяч абонентов остались без электричества.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам, а ситуация находится под личным контролем главы региона.

В последний раз украинские военные наносили удар по подстанции в Рыльске Курской области 19 ноября. Хинштейн уточнял, что речь идет об объекте в микрорайоне Боровское. В результате удара из строя вышла одна из котельных.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
