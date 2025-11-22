ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области

Хинштейн: в Курской области после атаки ВСУ без света остались 3 тыс. человек

Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по подстанции в микрорайоне Боровском города Рыльска Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в результате атаки вышли из строя две котельные, около 3 тысяч абонентов остались без электричества.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам, а ситуация находится под личным контролем главы региона.

В последний раз украинские военные наносили удар по подстанции в Рыльске Курской области 19 ноября. Хинштейн уточнял, что речь идет об объекте в микрорайоне Боровское. В результате удара из строя вышла одна из котельных.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.