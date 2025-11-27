На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокурор рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома нацгвардейцах

Прокурор Пирро: раненные при стрельбе у Белого дома бойцы в критическом состоянии
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в ходе пресс-конференции рассказала о состоянии бойцов нацгвардии, которые получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время они находятся в критическом состоянии. Они перенесли операцию», — сказала прокурор.

Пирро добавила, что пока неизвестно, смогут ли раненые бойцы выжить.

Стрельба в районе Белого дома произошла накануне около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший был тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. По словам официальных лиц, подозреваемый был опознан как гражданин Афганистана.

Ранее глава ФБР сообщил о поиске свидетелей стрельбы вблизи Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами