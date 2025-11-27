Прокурор рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома нацгвардейцах

Прокурор Пирро: раненные при стрельбе у Белого дома бойцы в критическом состоянии

Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в ходе пресс-конференции рассказала о состоянии бойцов нацгвардии, которые получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время они находятся в критическом состоянии. Они перенесли операцию», — сказала прокурор.

Пирро добавила, что пока неизвестно, смогут ли раненые бойцы выжить.

Стрельба в районе Белого дома произошла накануне около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший был тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. По словам официальных лиц, подозреваемый был опознан как гражданин Афганистана.

Ранее глава ФБР сообщил о поиске свидетелей стрельбы вблизи Белого дома.