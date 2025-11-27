Стрельбу в Вашингтоне расследуют как возможный теракт

ФБР расследует стрельбу в Вашингтоне как возможный акт международного терроризма

ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. Об этом телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США.

«ФБР первоначально будет расследовать стрельбу как возможный акт терроризма», — говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, подозреваемый, предположительно использовавший пистолет, был опознан как гражданин Афганистана. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все данные о нем.

Мотив подозреваемого пока не установлен.

Директор ФБР Кэш Патель заявлял, что дело будет рассматриваться как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Стрельба в районе Белого дома произошла 26 ноября около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен.

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.