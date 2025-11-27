Глава ФБР сообщил о поиске свидетелей стрельбы вблизи Белого дома

Следователи продолжают опрос и поиск свидетелей произошедшей в среду вблизи Белого дома стрельбы, в результате которой тяжело ранены два бойца нацгвардии. Об этом рассказал на пресс-конференции директор ФБР Кэш Патель, передает РИА Новости.

«Мы ведем полное расследование, которое включает все известные контакты (подозреваемого. — «Газета.Ru») за рубежом или здесь, в США», — заявил он.

По словам Пателя, так выглядит международное антитеррористическое расследование.

В Вашингтоне накануне Дня Благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из «адской дыры на земле». Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

