На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Москва помогает Бишкеку в изучении русского языка

Путин: Москва помогает Бишкеку изучать русский язык
true
true
true
close
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открываются русскоязычные школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Россия очень ценит то, что русский язык в Киргизии имеет статус официального», — отметил главы государства.

23 сентября вице-премьер республики Эдиль Байсалов заявил, что власти Киргизии привержены политике сохранения русского языка и единого образовательного пространства с Россией.

По словам политика, русский язык оставался и будет продолжать служить мостом и доказательством знаний.

В 2023 году Путин и Жапаров дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. Первые три из девяти школы откроются к 1 сентября 2027 года, рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что РФ и Киргизию объединяют вещи, доставшиеся в наследство от СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами