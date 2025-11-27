Путин заявил, что Москва помогает Бишкеку в изучении русского языка

Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открываются русскоязычные школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Россия очень ценит то, что русский язык в Киргизии имеет статус официального», — отметил главы государства.

23 сентября вице-премьер республики Эдиль Байсалов заявил, что власти Киргизии привержены политике сохранения русского языка и единого образовательного пространства с Россией.

По словам политика, русский язык оставался и будет продолжать служить мостом и доказательством знаний.

В 2023 году Путин и Жапаров дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. Первые три из девяти школы откроются к 1 сентября 2027 года, рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что РФ и Киргизию объединяют вещи, доставшиеся в наследство от СССР.