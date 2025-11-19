В аэропорту Норильска снегоуборочная техника повредила самолет. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре (ЗСТП).

По данным ведомства, 18 ноября во время уборки снега с мест стоянки воздушных судов был поврежден кабель аэродромного электропитания, что привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб и заявила, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого аэропорт Якутска приостанавливал полеты из-за авиаинцидента с грузовым самолетом Ил-96. При посадке летевшего из подмосковного аэропорта Жуковский грузового судна авиакомпании Sky Gates в аэропорту Якутска у самолета оказались разрушены сразу несколько шасси.

Поломка произошла уже на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе. Экипаж самолета не пострадал. На борту было девять человек.

Ранее в Нью-Йорке столкнулись два самолета из-за погодных условий и задержек.