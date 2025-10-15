На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке

«Росавиация»: аэропорт Якутска приостановил полеты из-за авиаинцидента с Ил-96
true
true
true
close
Telegram-канал Представитель Росавиации

Аэропорт Якутска приостановил полеты из-за авиаинцидента с Ил-96. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

При посадке летевшего из Раменского грузового самолета авиакомпании Sky Gates в аэропорту Якутска у воздушного судна оказались разрушены сразу несколько шасси. Поломка произошла уже на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе. Экипаж самолета не пострадал. На борту было девять человек.

Сейчас в аэропорту проводится расследование обстоятельств инцидента с целью предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

До этого аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и выпуск самолетов. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Перед этим вводились ограничения на работу аэропортов Краснодара, Астрахани, Геленджика и Волгограда.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.

