На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокурор раскрыла подробности об атаковавшем нацгвардейцев у Белого дома

Прокурор Пирро: атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Злоумышленник, атаковавший нацгвардейцев недалеко от Белого дома в Вашингтоне, был вооружен револьвером. Об этом сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Стрелявший открыл огонь без провокации... вооруженный револьвером Smith & Wesson», — сказала прокурор.

Стрельба в районе Белого дома произошла накануне около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший был тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. По словам официальных лиц, подозреваемый был опознан как гражданин Афганистана.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами