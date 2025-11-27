Прокурор раскрыла подробности об атаковавшем нацгвардейцев у Белого дома

Злоумышленник, атаковавший нацгвардейцев недалеко от Белого дома в Вашингтоне, был вооружен револьвером. Об этом сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Стрелявший открыл огонь без провокации... вооруженный револьвером Smith & Wesson», — сказала прокурор.

Стрельба в районе Белого дома произошла накануне около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший был тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. По словам официальных лиц, подозреваемый был опознан как гражданин Афганистана.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.