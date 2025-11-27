На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан

Политолог Дудаков: теракт у Белого дома является расплатой за Афганистан
true
true
true
close
Sergey Novikov/Shutterstock/FOTODOM

Американскую элиту, которая длительное время была вовлечена в поддержку радикальных движений, «настигла карма». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя теракт у Белого дома, во время которого афганец расстрелял бойцов Нацгвардии.

«После бегства американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена приняла в США около 120 тыс. афганцев. Причем Белый дом не проводил оценки того, кто эти люди и есть ли у них интерес к экстремизму, радикальному исламизму. Было очевидным, что такая политика рано или поздно аукнется Америке», — отметил Дудаков.

Он допустил, что произошедшее ухудшит отношения Вашингтона и нынешних властей в Афганистане. Белый дом, по его словам, может усилить поддержку Пакистана, который сейчас ведет противостояние с талибами (движение внесено в список террористических организаций) в приграничной зоне.

Стрельба в районе Белого дома произошла 26 ноября около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

Ранее иммиграционная полиция США задержала родственницу пресс-секретаря Белого дома.

