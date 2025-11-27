Убийца генерала Москалика получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд признал вину Игната Кузина в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Кузина судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «совершение теракта», «прохождение обучения для осуществления террористической деятельности», «участие в террористическом сообществе», «незаконное изготовление, хранение и ношение взрывчатки», а также «хранение и перевозка поддельного документа». Суд постановил, что первые десять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в колонии особого режима. Кроме того, Кузину назначили штраф в размере 2 млн рублей. Защита планирует обжаловать пожизненный приговор.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал. Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

До этого Игнат Кузин попросил прощения у семьи погибшего генерала в последнем слове. Он заявил, что сожалеет и искренне раскаивается в содеянном.

Ранее обвиняемый в теракте против генерала Кириллова частично признал вину.