Обвиняемому в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок

Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.

26 сентября в Главном следственном управлении СК России заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в расправе над заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал.

Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда дома, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва высокопоставленный военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

Ранее обвиняемый в теракте против генерала Кириллова частично признал вину.