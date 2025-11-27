Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у его семьи

Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин попросил прощения у семьи погибшего в последнем слове. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он сожалеет и искренне раскаивается в содеянном.

«Прошу прощения у родственников погибшего и у людей, чью жизнь подверг опасности. Я готов искупить вину как перед семьей погибшего, так и других людей. <...> Не хотел я, чтобы это так получилось. <...> Все должно было быть по-другому», — отметил Кузин.

21 ноября стало известно, что обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Москалик. Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении него в закрытом режиме.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал.

Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда дома, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва высокопоставленный военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

