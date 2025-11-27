В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа и Магаса сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что в период действия данных мер на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс во Владикавказ.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Незадолго до этого стало известно о введении ограничений на полеты в аэропорту Махачкалы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

