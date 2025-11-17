На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс сообщил о подготовке «дорожной карты» по проекту строительства аэропорта в ЕАО

Минтранс: готовится «дорожная карта» по проекту строительства аэропорта в ЕАО
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк в ходе рабочей встречи обсудили инициативу создания международного аэропорта в регионе. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве уточнили, что реализация данного проекта повысит мобильность жителей и туристическую привлекательность ЕАО.

«Для реализации проекта рекомендовано создать межведомственную рабочую группу. Также готовится «дорожная карта», определяющая этапы оценки и сроки строительства нового аэропортового комплекса», — сказано в заявлении.

8 июля Никитин сообщил, что министерство транспорта РФ будет готово рассмотреть вопрос о строительстве второго аэропорта в Санкт-Петербурге, если у города появится такая потребность.

18 июля министр транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бондаренко рассказал о разработке поэтапного плана по восстановлению аэропорта в Донецке. По его словам, строительные работы планируют начать в конце 2026 года.

Ранее Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске.

