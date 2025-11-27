Аэропорт Махачкалы приостановил работу

В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
По словам представителя Росавиации, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
До этого также сообщалось о снятии ограничений в аэропорту Сочи. При этом аэропорты Владикавказа и Грозного временно приостановили работу.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.