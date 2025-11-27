Сгоревший в Гонконге ЖК сняли на камеру с воздуха

Сгоревший в Гонконге жилой комплекс Wang Fuk Cour сняли на видеокамеру с воздуха, в ликвидации пожара участвуют 800 пожарных. Об этом сообщило издание BBC.

Инцидент произошел 26 ноября. Огонь охватил несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Издание South China Morning Post писало, что 62 человека по-прежнему остаются заблокированными в высотных зданиях сгоревшего жилого комплекса Wang Fuk Cour.

Журналисты отметили, что еще 76 пострадавших госпитализированы, среди них 15 человек находятся в критическом состоянии. По последним данным, 55 человек, включая одного пожарного, спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что пожар в ЖК в Гонконге мог начаться после того, как закурил рабочий.