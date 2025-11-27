На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 60 человек остаются заблокированными в сгоревших высотках в Гонконге

SCMP: 62 человека остаются заблокированы в зданиях сгоревшего ЖК в Гонконге
В Гонконге 62 человека по-прежнему остаются заблокированными в высотных зданиях сгоревшего жилого комплекса Wang Fuk Cour. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«62 человека остаются заблокированными в семи зданиях», — говорится в сообщении.

Журналисты издания отметили, что еще 76 пострадавших госпитализированы, среди них 15 человек находятся в критическом состоянии. В настоящий момент на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

По последним данным, 55 человек, включая одного пожарного, спасти не удалось.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

Ранее сообщалось, что пожар в ЖК в Гонконге мог начаться после того, как закурил рабочий.

