В Гонконге увеличилось число погибших при пожаре в ЖК

SCMP: в результате пожара в ЖК в Гонконге погибли 55 человек

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе (ЖК) Wang Fuk Cour в Гонконге достигло 55. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, 76 человек находятся в больницах – 15 в критическом состоянии, 28 находятся в тяжелом состоянии. Еще 62 человека по-прежнему заблокированы в семи высотках.

До этого стало известно, что ЖК мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

