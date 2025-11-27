Россия выразила соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Гонконге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью людей при мощном пожаре в Гонконге и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Произошедшее она прокомментировала во время брифинга.

По словам дипломата, информации о возможных пострадавших гражданах России не поступало, генеральное консульство страны продолжает следить за развитием событий.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тысяч человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

По последним данным, погибли 55 человек.

The South China Morning Post сообщил, что жилой комплекс мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции.

Ранее в Индонезии купол храма обрушился из-за пожара.