На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд признал ФБК террористической организацией

Верховный суд России признал ФБК террористической организацией
true
true
true

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) террористической организацией. Об этом сообщает сообщает корреспондент Telegram-канал «Осторожно, новости» из зала суда.

«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation (организация включена Минюстом в список иноагентов), Inc (ACF, ACF international, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») террористической организацией», — огласил решение судья.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

В 2021 году российские власти признали ФБК экстремистской организацией и ликвидировали ее по решению суда.

В сентябре текущего года нового директора организации Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов России.

Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами, относящимися к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба, и организовывать публичные мероприятия.

Ранее суд оштрафовал отца Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) на 300 тыс. рублей за финансирование ФБК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами