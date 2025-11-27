Верховный суд признал ФБК террористической организацией

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) террористической организацией. Об этом сообщает сообщает корреспондент Telegram-канал «Осторожно, новости» из зала суда.

«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation (организация включена Минюстом в список иноагентов), Inc (ACF, ACF international, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») террористической организацией», — огласил решение судья.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

В 2021 году российские власти признали ФБК экстремистской организацией и ликвидировали ее по решению суда.

В сентябре текущего года нового директора организации Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов России.

Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами, относящимися к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба, и организовывать публичные мероприятия.

Ранее суд оштрафовал отца Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) на 300 тыс. рублей за финансирование ФБК.