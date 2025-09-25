Новый директор ФБК Романцов внесен в реестр террористов и экстремистов

Нового директора Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов России. Об этом говорится в обновленном списке Росфинмониторинга.

Список террористов-экстремистов был обновлен 25 сентября, в него попали 27 новых имен. В их числе значится Романцов Владислав Евгеньевич, рожденный 2 февраля 1995 года в городе Фрязино Московской области.

Романцов пришел в команду Алексея Навального в 2013 году как волонтер на мэрской кампании. Затем он участвовал в работе социологического отдела, а после окончания университета — в работе IT-отдела. С 1 сентября 2025 года Романцов занял пост директора ФБК, сменив на этой должности Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом). Тот принял решение уйти и сосредоточиться на развитии своего проекта «Самое важное».

Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами, относящимися к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба, и организовывать публичные мероприятия.

Ранее стало известно о массовых увольнениях в ФБК.