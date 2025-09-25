На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый директор ФБК Романцов внесен в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес нового директора ФБК в реестр террористов и экстремистов
true
true
true
close
ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)

Нового директора Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов России. Об этом говорится в обновленном списке Росфинмониторинга.

Список террористов-экстремистов был обновлен 25 сентября, в него попали 27 новых имен. В их числе значится Романцов Владислав Евгеньевич, рожденный 2 февраля 1995 года в городе Фрязино Московской области.

Романцов пришел в команду Алексея Навального в 2013 году как волонтер на мэрской кампании. Затем он участвовал в работе социологического отдела, а после окончания университета — в работе IT-отдела. С 1 сентября 2025 года Романцов занял пост директора ФБК, сменив на этой должности Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом). Тот принял решение уйти и сосредоточиться на развитии своего проекта «Самое важное».

Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами, относящимися к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба, и организовывать публичные мероприятия.

Ранее стало известно о массовых увольнениях в ФБК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами