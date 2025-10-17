Петербурженка отправила брата в рехаб из-за того, что они поссорились

В Петербурге женщину обвинили в том, что она отправила брата в рехаб из-за ссоры

В Петербурге местную жительницу обвинили в том, что она без оснований отправила брата в рехаб после ссоры. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел после длительного конфликта между петербуржцем и семьей его сестры. Предварительно, сестра необоснованно обвинила мужчину в употреблении наркотиков, после чего его незаконно поместила его в частный рехаб в Ленинградской области. Он находится там до сих пор. Многочисленные обращения его бывшей супруги к правоохранителям результатов не принесли.

По факту случившегося следователи организовали процессуальные проверки. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах инцидента. Исполнение поручений и ход проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

