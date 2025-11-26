На Урале завели дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних

СК возбудил дело после проверки в центре, где находились 20 несовершеннолетних

Следственный отдел по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних, обнаруженных в частном доме в поселке Исеть. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«По сообщению о нарушении прав несовершеннолетних, которые были найдены в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть, возбуждено уголовное дело», – говорится в заявлении ведомства.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.127 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего. Следствие провело осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и назначило необходимые экспертизы. Ранее СКР сообщал об организации проверки информации о возможном нарушении прав детей.

Речь может идти о деятельности одного из реабилитационных центров для подростков с проблемами.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в трехэтажном коттедже располагается некий центр, в котором сейчас работают сотрудники полиции, включая инспекторов ПДН, участковых и оперативников из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и наркобизнесом.

«На момент визита представителей МВД в здании находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей», – уточнил Горелых.

Визуальных признаков насилия на детях обнаружено не было. Тем не менее, до завершения расследования детей планируется разместить в ближайшем социальном центре.

Ранее россиянка год провела в сексуальном рабстве, куда ее продал новый знакомый.