В азиатской стране русский язык стал обязательным в школах

Русский язык стал обязательным для изучения в школах в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, передает ТАСС.

Северокорейские дети будут учить русский язык начиная с четвертого класса.

Чиновник добавил, что в то же время в России корейским языком занимаются более трех тысяч школьников. В основном российские дети чает этот язык в качестве второго или третьего иностранного языка.

В России рассчитывают, что в следующем году в КНДР заработает Центр открытого образования на русском языке, он будет состоять на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Здание центра пока строится, рассказал Козлов.

До этого сообщалось, что в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии государственной национальной политики до 2036 года обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры.

