Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman

В Пхеньяне северокорейская певица спела Путину песню Shaman «Встанем»

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В честь президента России Владимира Путина в Пхеньяне (КНДР) прошел концерт, на котором присутствовали лидеры двух стран — Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед открытием концертной программы в Пхеньянском доме спорта прозвучали государственные гимны двух стран, выступил сводный военный оркестр КНДР.

Со сцены прозвучало несколько русских песен, среди которых «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша». Северокорейская певица исполнила для Путина отрывок из песни Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) — хита «Встанем», также артисты исполнили фрагменты песен Григория Лепса («Родина-мать») Олега Газманова («Россия») и двух песен «Любэ» — «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят».

Русские песни исполняли на русском и корейском языках, также лидерам двух стран представили корейские композиции.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Накануне Shaman извинился перед зрителями своего концерта в Туле, когда начал мыть сцену перед началом выступления.

«Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь», — уточнил артист.

Ранее Путин оценил позицию КНДР по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами