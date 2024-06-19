Северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman

В честь президента России Владимира Путина в Пхеньяне (КНДР) прошел концерт, на котором присутствовали лидеры двух стран — Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед открытием концертной программы в Пхеньянском доме спорта прозвучали государственные гимны двух стран, выступил сводный военный оркестр КНДР.

Со сцены прозвучало несколько русских песен, среди которых «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша». Северокорейская певица исполнила для Путина отрывок из песни Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) — хита «Встанем», также артисты исполнили фрагменты песен Григория Лепса («Родина-мать») Олега Газманова («Россия») и двух песен «Любэ» — «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят».

Русские песни исполняли на русском и корейском языках, также лидерам двух стран представили корейские композиции.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Накануне Shaman извинился перед зрителями своего концерта в Туле, когда начал мыть сцену перед началом выступления.

«Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь», — уточнил артист.

Ранее Путин оценил позицию КНДР по Украине.