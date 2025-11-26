Политолог обозначил главные цели Стратегии нацполитики РФ до 2036 года

В утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии государственной национальной политики до 2036 года обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. На это в беседе с газетой «Взгляд» обратил внимание политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте — наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», — отметил эксперт.

Кроме того, принципиально важной является предусмотренная документом задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах страны, добавил он.

Стратегия вступает в силу с 1 января 2026 года. Документ направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основная цель — укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия.

Особое внимание в Стратегии уделяется интеграции в правовое и культурное пространство России новых субъектов — Донбасса и Новороссии. Для них предусмотрен комплекс дополнительных мер.

Ранее новую стратегию национальной политики до 2036 года назвали шагом к русскому возрождению.