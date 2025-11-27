Аэропорт Краснодара возобновил работу

В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения, введенные в 10 утра, были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы улетели пять самолетов.

Представитель «Росавиации» также заверил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого также сообщалось о снятии ограничений в аэропорту Сочи. При этом аэропорты Владикавказа и Грозного временно приостановили работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.