Появились подробности о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне

ЦРУ: подозреваемый в стрельбе в США работал на структуры правительства США
Mike Ryan/Reuters

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал в Афганистане на некоторые правительственные структуры Соединенных Штатов, в том числе на разведку. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф в эфире Fox News.

«Администрация (бывшего президента США Джо — ред.) Байдена обосновала допущение предполагаемого стрелка в США из-за его прошлой работы с правительством, в том числе ЦРУ», — сказал он.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

Мотив подозреваемого пока не установлен.

Директор ФБР Кэш Патель заявлял, что дело будет рассматриваться как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Стрельба в районе Белого дома произошла 26 ноября около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен.

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.

