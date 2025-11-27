Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко пояснил, что временные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого представитель Росавиации сообщил, что ограничения на полеты вновь ввели в аэропорту Калуги (Грабцево).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.