В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в четверг

Гидрометцентр: 27 ноября в Москве будет дождь и +7°С

27 ноября в столице России ожидается небольшой дождь и температура воздуха до +7°С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве будет +5…+7°С. В ночь на 28 ноября температура может опуститься до +3°С.

Ветер — южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться между +2…+7°С. Ночью она может опуститься до 0°С.

26 ноября начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и Московской области погода до конца недели заметно меняться не будет. В субботу, по его словам, может быть прохладнее, ожидаются осадки, но сильных заморозков не предвидится.

За день до этого ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в России ударили 50-градусные морозы. Самым холодным местом в стране стала метеостанция Делянкир в Якутии.

