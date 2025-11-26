Москвичам рассказали о погоде в последние числа ноября

Синоптик Цыганков: в конце ноября в Москве и МО будет теплая погода

В Москве и Московской области погода до конца недели заметно меняться не будет. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мы шли вдоль холодного фронта, поэтому ночью и утром был мокрый снег. Сейчас мы в плюс попали. Сегодня плюсовая дневная температура ожидается, в следующие дни тоже — термометр дойдет до +4», — рассказал эксперт.

В субботу, по его словам, может быть прохладнее, ожидаются осадки, но сильных заморозков не предвидится.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что поддерживать концентрацию и интеллект в пасмурную и холодную погоду помогут витамины, минералы и антиоксиданты.

Он также напомнил о необходимости следить за здоровьем пищеварения, от которого будет зависеть усвоение всех вышеупомянутых веществ.

