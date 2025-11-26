На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в последние числа ноября

Синоптик Цыганков: в конце ноября в Москве и МО будет теплая погода
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

В Москве и Московской области погода до конца недели заметно меняться не будет. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мы шли вдоль холодного фронта, поэтому ночью и утром был мокрый снег. Сейчас мы в плюс попали. Сегодня плюсовая дневная температура ожидается, в следующие дни тоже — термометр дойдет до +4», — рассказал эксперт.

В субботу, по его словам, может быть прохладнее, ожидаются осадки, но сильных заморозков не предвидится.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что поддерживать концентрацию и интеллект в пасмурную и холодную погоду помогут витамины, минералы и антиоксиданты.

Он также напомнил о необходимости следить за здоровьем пищеварения, от которого будет зависеть усвоение всех вышеупомянутых веществ.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами