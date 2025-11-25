На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тишковец сообщил, что 50-градусные морозы ударили в России

Тишковец: минувшей ночью в Якутии термометр впервые в сезоне показал -50°C
Maxim Shemetov/Reuters

В России ударили 50-градусные морозы. Самым холодным местом в стране минувшей ночью стала метеостанция Делянкир в Якутии, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Якутии минимальный термометр впервые в сезоне показал -50,0°C на метеостанциях Юрты и Усть-Нера, а самым студеным местом в России стала метеостанция Делянкир — минус 50,7°C, — написал он.

Утром в Якутске зафиксировано -37,5°C, что на 8°C ниже климатической нормы и соответствует декабрю.

Синоптик добавил, что в ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в течение этой неделе в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных снегопадов в декабре.

