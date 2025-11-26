На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способы поддерживать концентрацию в пасмурную погоду

Врач Лишин: поддержать концентрацию в серую погоду помогут магний и витамин D
true
true
true
close
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Поддерживать концентрацию и интеллект в пасмурную и холодную погоду помогут витамины, минералы и антиоксиданты. Об этом RT рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Тут самый главный витамин — это витамин D. Он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью. И даже есть исследования, что он снижает риск болезни Альцгеймера», — объяснил специалист.

Он также упомянул витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему, придавая человеку много энергии и сил, а также способствуя ускорению его мыслей.

Помимо этого, базовыми компонентами для нервной системы являются минералы, такие как магний и литий. По словам врача, в пасмурную погоду магний стоит принимать длительными курсами. Также сохранять концентрацию помогут антиоксиданты. Эти вещества выводят поврежденные клетки из организма и улучшают его защиту от окислительного стресса, объяснил Лишин.

Он также напомнил о необходимости следить за здоровьем пищеварения, от которого будет зависеть усвоение всех вышеупомянутых веществ.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого объяснила, что пасмурная погода снижает выработку серотонина, из-за чего появляется сонливость, портится настроение и снижается продуктивность. По ее словам, вернуть ощущение бодрости помогут три составляющие — свет, движение и белок.

Ранее психолог рассказала, как дождливая погода влияет на настроение россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами