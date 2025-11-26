Россиянам назвали способы поддерживать концентрацию в пасмурную погоду

Поддерживать концентрацию и интеллект в пасмурную и холодную погоду помогут витамины, минералы и антиоксиданты. Об этом RT рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Тут самый главный витамин — это витамин D. Он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью. И даже есть исследования, что он снижает риск болезни Альцгеймера», — объяснил специалист.

Он также упомянул витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему, придавая человеку много энергии и сил, а также способствуя ускорению его мыслей.

Помимо этого, базовыми компонентами для нервной системы являются минералы, такие как магний и литий. По словам врача, в пасмурную погоду магний стоит принимать длительными курсами. Также сохранять концентрацию помогут антиоксиданты. Эти вещества выводят поврежденные клетки из организма и улучшают его защиту от окислительного стресса, объяснил Лишин.

Он также напомнил о необходимости следить за здоровьем пищеварения, от которого будет зависеть усвоение всех вышеупомянутых веществ.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого объяснила, что пасмурная погода снижает выработку серотонина, из-за чего появляется сонливость, портится настроение и снижается продуктивность. По ее словам, вернуть ощущение бодрости помогут три составляющие — свет, движение и белок.

Ранее психолог рассказала, как дождливая погода влияет на настроение россиян.