На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно количество украинцев, приехавших в Россию в 2025 году

РИА: более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Более 25 тысяч украинских граждан посещали Россию в этом году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным агентства, всего с начала 2025 года РФ посетили 25 тысяч 352 украинца, из них 23 тысяч 867 с частными визитами.

С деловым визитом в страну въехали 1094 украинца, 103 — в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.

За этот год 24 тысячи 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.

В сентябре РИА Новости сообщало, что в этом году в Россию въехали более 16 тысяч украинских граждан.

До этого языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в настоящее время в республике фиксируется рост числа русскоязычных граждан.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами