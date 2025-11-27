Стало известно количество украинцев, приехавших в Россию в 2025 году

РИА: более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

Более 25 тысяч украинских граждан посещали Россию в этом году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным агентства, всего с начала 2025 года РФ посетили 25 тысяч 352 украинца, из них 23 тысяч 867 с частными визитами.

С деловым визитом в страну въехали 1094 украинца, 103 — в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.

За этот год 24 тысячи 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.

В сентябре РИА Новости сообщало, что в этом году в Россию въехали более 16 тысяч украинских граждан.



До этого языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в настоящее время в республике фиксируется рост числа русскоязычных граждан.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.