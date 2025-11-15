На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский «Нафтогаз» потерял 60% мощностей из-за атак

NYT: у Киева будут сложности с отоплением из-за потери 60% мощностей «Нафтогаза»
true
true
true
close
РИА Новости

Украинский «Нафтогаз» потерял 60% мощностей из-за атак ВС РФ, что приведет к сложностям во время ближайшего отопительного сезона. Об этом пишет The New York Times.

«Некоторые города столкнулись с временной нехваткой газа, и эксперты предупреждают, что если атаки продолжатся, миллионам людей будет трудно поддерживать тепло в своих домах», — заявили обозреватели американского издания.

Отмечается, что Украина в текущих условиях не может себе позволить переход на электрообогреватели, поскольку ее энергосистемы уже перегружены, о чем свидетельствуют регулярные многочасовые отключения света.

До этого эксперты призвали власти Киева подготовить «план Б» на случай полного отключения тепла и предупредили, что если в украинской столице не будет света в течение трех дней, ее необходимо будет эвакуировать. Также киевских коммунальщиков призвали отработать механизмы быстрого слива воды из труб и их наполнения, чтобы быстро реагировать на угрозу разрыва сооружений из-за мороза в отсутствие отопления.

Ранее ВС России поразили все ТЭЦ Киева.

