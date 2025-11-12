На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили шансы на обеспечение Украины электричеством зимой

FA: Украине, скорее всего, не хватит электроэнергии для обеспечения тепла зимой
Reuters

Поврежденная в результате атак российской армии энергосистема Украины, вероятно, не обладает достаточным количеством электроэнергии для обеспечения ею всей страны в зимний период. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs (FA).

«Хотя отопление подается, температуры падают, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в течение холодных месяцев», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, в настоящий момент даже центральные улицы Киева проводят по несколько часов без электричества каждый день. В издании подчеркнули, что предстоящая зима может стать «самой суровой» и решающей в российско-украинском конфликте в связи со значительной разницей в ресурсообеспеченности сторон.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава ДНР заявил, что ситуация на Украине перед зимой приблизилась к критической точке.

