СМИ узнали, кто открыл огонь по нацгвардейцам у Белого дома

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома, по предварительным данным, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает СBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, за стрельбу в служащих Нацгвардии задержали 29-летнего Рахманулла Лаканвала. Он приехал в США четыре года назад. При нападении мужчина использовал пистолет и действовал в одиночку.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев, которые патрулировали район. После препирательств им удалось усмирить нападавшего и взять его под стражу.

Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». После инцидента глава государства попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

