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Политика

«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам

Джо Байден заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана

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Carlos Barria/Reuters
Президент США Джо Байден выступил перед страной после заключительного этапа вывода войск из Афганистана. Он сказал, что не собирался продолжать эту войну вечно, назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией», а также отдал должное военным, которые помогали эвакуировать граждан из Кабула.

Американские войска и силы коалиции окончательно покинули кабульский аэропорт. Фотография последнего американского солдата, последним покинувшего Афганистан, разлетелась по всем мировым СМИ. Президент США Джо Байден обратился к нации, резюмируя 20 лет нахождения западных сил в стране.

«Мои сограждане, война в Афганистане окончена. Я четвертый президент, который столкнулся с вопросом, прекратить ли эту войну. Когда я баллотировался в президенты, я дал американскому народу обязательство положить этой войне конец. Сегодня я выполнил это обязательство. Пришло время снова быть честным с американским народом. У нас уже не было четкой цели миссии в Афганистане. После 20 лет войны я отказываюсь посылать туда еще одно поколение сыновей и дочерей Америки. Которые будут сражаться в войне, которая должна была закончиться давным-давно», — сказал он.

«Я не собирался продлевать эту вечную войну. И не собирался продлевать вечный уход [оттуда]», — добавил американский президент.

Байден также рассказал, что у него был выбор — оставить войска и нарастить силы, либо уйти из Афганистана. И он выбрал второй вариант.

«На мой взгляд, у нас есть только один жизненно-важный национальный интерес: убедиться, что Афганистан никогда больше не будет использован для нападения на нашу родину», — сказал он.

Также президент США заявил, что отказался начать еще одно «десятилетие войны».

«И самое главное — после того, как 800 тысяч американцев прошли службу в Афганистане. После 20 744 раненых американских военнослужащих и 2461 убитых, в том числе тринадцати на прошлой неделе. Я отказываюсь начинать еще одно десятилетие войны в Афганистане», — сказал Байден.

«Мы слишком долго были нацией в состоянии войны. Если вам сегодня 20 лет, вы не можете себе представить, чтобы Америка была мирной [страной]», — добавил он.

Отдельно Байден отметил, что окончание войны в Афганистане знаменует собой окончание эпохи усилий США переделать другие страны военным путем.

«Решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран. Мы проводили в Афганистане контртеррористическую миссию, направленную на борьбу с террористами и прекращение атак, построение нации, попытку создания демократического, сплоченного и единого Афганистана. Чего никогда не делалось за многие столетия истории этой страны. Отказ от этого мышления и такого рода крупномасштабного развертывания войск сделает нас сильнее, эффективнее и безопаснее — дома», — сказал президент.

Президент США также признал, что рассчитывать на правительственные силы Афганистана было ошибкой.

«Предположение, что афганское правительство сможет выстоять до завершения вывода войск, оказалось ошибочным», — отметил он.

Кроме того, Байден пообещал продолжать борьбу с терроризмом по всему миру.

«Что касается ИГ (организация запрещена в России), мы еще не закончили с вами», — сказал Байден, пообещав «жесткую, неумолимую, целенаправленную и точную стратегию» в ответ на теракт в Кабуле на прошлой неделе, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.

Говоря о гражданах США, которые до сих пор находятся на территории Афганистана, президент отметил, что страна о них позаботится и поможет им уехать, если они захотят.

«Суть в том, что 90% граждан США, которые хотели уехать, смогли это сделать. В стране остались 100-200 американцев, большинство из которых имеют двойное гражданство», — отметил он.

К 31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. Боевики радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.

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