«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам

Американские войска и силы коалиции окончательно покинули кабульский аэропорт. Фотография последнего американского солдата, последним покинувшего Афганистан, разлетелась по всем мировым СМИ. Президент США Джо Байден обратился к нации, резюмируя 20 лет нахождения западных сил в стране.
«Мои сограждане, война в Афганистане окончена. Я четвертый президент, который столкнулся с вопросом, прекратить ли эту войну. Когда я баллотировался в президенты, я дал американскому народу обязательство положить этой войне конец. Сегодня я выполнил это обязательство. Пришло время снова быть честным с американским народом. У нас уже не было четкой цели миссии в Афганистане. После 20 лет войны я отказываюсь посылать туда еще одно поколение сыновей и дочерей Америки. Которые будут сражаться в войне, которая должна была закончиться давным-давно», — сказал он.
«Я не собирался продлевать эту вечную войну. И не собирался продлевать вечный уход [оттуда]», — добавил американский президент.
Байден также рассказал, что у него был выбор — оставить войска и нарастить силы, либо уйти из Афганистана. И он выбрал второй вариант.
«На мой взгляд, у нас есть только один жизненно-важный национальный интерес: убедиться, что Афганистан никогда больше не будет использован для нападения на нашу родину», — сказал он.
Также президент США заявил, что отказался начать еще одно «десятилетие войны».
«И самое главное — после того, как 800 тысяч американцев прошли службу в Афганистане. После 20 744 раненых американских военнослужащих и 2461 убитых, в том числе тринадцати на прошлой неделе. Я отказываюсь начинать еще одно десятилетие войны в Афганистане», — сказал Байден.
«Мы слишком долго были нацией в состоянии войны. Если вам сегодня 20 лет, вы не можете себе представить, чтобы Америка была мирной [страной]», — добавил он.
Отдельно Байден отметил, что окончание войны в Афганистане знаменует собой окончание эпохи усилий США переделать другие страны военным путем.
«Решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран. Мы проводили в Афганистане контртеррористическую миссию, направленную на борьбу с террористами и прекращение атак, построение нации, попытку создания демократического, сплоченного и единого Афганистана. Чего никогда не делалось за многие столетия истории этой страны. Отказ от этого мышления и такого рода крупномасштабного развертывания войск сделает нас сильнее, эффективнее и безопаснее — дома», — сказал президент.
Президент США также признал, что рассчитывать на правительственные силы Афганистана было ошибкой.
«Предположение, что афганское правительство сможет выстоять до завершения вывода войск, оказалось ошибочным», — отметил он.
Кроме того, Байден пообещал продолжать борьбу с терроризмом по всему миру.
«Что касается ИГ (организация запрещена в России), мы еще не закончили с вами», — сказал Байден, пообещав «жесткую, неумолимую, целенаправленную и точную стратегию» в ответ на теракт в Кабуле на прошлой неделе, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.
Говоря о гражданах США, которые до сих пор находятся на территории Афганистана, президент отметил, что страна о них позаботится и поможет им уехать, если они захотят.
«Суть в том, что 90% граждан США, которые хотели уехать, смогли это сделать. В стране остались 100-200 американцев, большинство из которых имеют двойное гражданство», — отметил он.
К 31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. Боевики радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.