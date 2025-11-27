На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух российских аэропортах приостановили полеты

Аэропорты Саратова и Пензы временно прекратили прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Пензы и Саратова приостановили полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о временных ограничениях на прием и отправку рейсов в воздушных гаванях опубликован в 1:26. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временно прекратили принимать и отправлять самолеты в калужском аэропорту Грабцево.

Прошлой ночью в аэропортах Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика тоже не летали самолеты. А утром в российском Минобороны рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолетного типа.

Больше всего вражеских дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области — 13. Над Воронежской областью нейтрализовали 10 дронов, четыре — над Липецкой областью. Еще один беспилотник обезвредили в Брянской области и пять — над акваторией Черного моря.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами