В двух российских аэропортах приостановили полеты

В аэропортах Пензы и Саратова приостановили полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о временных ограничениях на прием и отправку рейсов в воздушных гаванях опубликован в 1:26. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временно прекратили принимать и отправлять самолеты в калужском аэропорту Грабцево.

Прошлой ночью в аэропортах Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика тоже не летали самолеты. А утром в российском Минобороны рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолетного типа.

Больше всего вражеских дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области — 13. Над Воронежской областью нейтрализовали 10 дронов, четыре — над Липецкой областью. Еще один беспилотник обезвредили в Брянской области и пять — над акваторией Черного моря.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.