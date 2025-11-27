В Пензенской области осколки БПЛА повредили дом

В Тамале обломки БПЛА повредили крышу пустого здания и многоквартирный дом

Обломки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в поселке городского типа Тамала Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 1:00 мск. Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.

В данный момент на месте работают все экстренные службы. Территория происшествия оцеплена. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в регионе были введены план «Ковер» и угроза атаки беспилотников. Мельниченко сообщал, что для защиты граждан была ограничена работа мобильного интернета.

Вечером среды Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за три часа уничтожили над четырьмя регионами страны и акваторией Азовского моря 19 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее трое жителей Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ.