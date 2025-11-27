В ФБР рассказали о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев

Раненные при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы находятся в критическом состоянии, заявил на брифинге директор ФБР Кэш Патель. Его цитирует CNN.

Патель призвал всех граждан США молиться за этих «храбрых воинов» и их семьи.

«Они (сотрудники американской Нацгвардии. — «Газета.Ru») служат нашей стране, защищают обычных американцев и людей по всему миру в столице нашей нации. Сегодня они — герои дня», — отметил директор ФБР.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев, которые патрулировали район. После препирательств им удалось усмирить нападавшего и взять его под стражу.

Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». Он также попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

