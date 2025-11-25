Трамп обозвал губернатора Иллинойса

Президент США Дональд Трамп выступил с публичной критикой губернатора Иллинойса Джея Прецкера в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

В своей речи Трамп назвал Прецкера «толстым бездельником» и раскритиковал его за отказ позвать Национальную гвардию для борьбы с преступностью в штате.

«В Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор — толстый бездельник. Он должен пригласить нас и сказать: «Пожалуйста, сделайте Чикаго безопасным», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, федеральные правоохранители в состоянии сделать Чикаго безопасным в течение десяти недель, и Прецкер должен пригласить их.

Силы нацгвардии США и других ведомств уже вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. При этом окружные суды признавали решения Трампа о вводе силовиков незаконными.

9 ноября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Йорк готовится к введению войск национальной гвардии США в город. Это может произойти на фоне избрания мэром города Зохрана Мамдани, которого Трамп активно критиковал.

Ранее Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков.