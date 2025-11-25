На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обозвал губернатора Иллинойса

Трамп назвал губернатора Иллинойса Прецкера «толстым бездельником»
true
true
true
close
Scott Olson/Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступил с публичной критикой губернатора Иллинойса Джея Прецкера в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

В своей речи Трамп назвал Прецкера «толстым бездельником» и раскритиковал его за отказ позвать Национальную гвардию для борьбы с преступностью в штате.

«В Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор — толстый бездельник. Он должен пригласить нас и сказать: «Пожалуйста, сделайте Чикаго безопасным», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, федеральные правоохранители в состоянии сделать Чикаго безопасным в течение десяти недель, и Прецкер должен пригласить их.

Силы нацгвардии США и других ведомств уже вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. При этом окружные суды признавали решения Трампа о вводе силовиков незаконными.

9 ноября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Йорк готовится к введению войск национальной гвардии США в город. Это может произойти на фоне избрания мэром города Зохрана Мамдани, которого Трамп активно критиковал.

Ранее Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами