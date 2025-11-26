На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дептранс: в Москве с 2026 года вырастут тарифы на проезд в транспорте
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве с 2 января 2026 года произойдет индексация тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Департамента транспорта.

По информации ведомства, стоимость одной поездки по тарифу «Единый» увеличится с 80 до 90 рублей. Цены на безлимитные билеты на 30, 90 и 365 дней также вырастут, в среднем, на 3,5 рубля за поездку. При этом наиболее экономичным способом оплаты останется использование биометрической системы – 71 рубль за одну поездку.

«С 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. При этом с 2011 года индексация остается ниже уровня инфляции», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Казани подорожает проезд на общественном транспорте — Госкомитет по тарифам Татарстана увеличил стоимость поездки с 43 до 46 рублей.

Ранее московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.

