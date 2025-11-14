На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани подорожает общественный транспорт

Госкомитет по тарифам Татарстана увеличил стоимость проезда в Казани до ₽46
Shutterstock/FOTODOM

В Казани подорожает проезд на общественном транспорте — Госкомитет по тарифам Татарстана увеличил стоимость поездки с 43 до 46 рублей. Информация о тарифах размещена на сайте комитета.

Новые тарифы начнут действовать 1 января 2026 года. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске стоимость поездки составит 46 рублей, при покупке проездных стоимость поездки снизится до 36 рублей. В Мензелинске, Нурлате, Лениногорске, Заинске и Актаныше стоимость поездки увеличится до 33 рублей.

Стоимость проезда на пригородных маршрутах рассчитывается по тарифу 3,68 рубля за один километр.

До этого Дептранс Москве пересесть на общественный транспорт. В Москве стоимость поездки варьируется в пределах от 63 до 67 рублей. При этом пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта являются бесплатными.

Ранее в Общественной палате РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет.

