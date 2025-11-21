Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей в пятницу, 21 ноября, отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

«В Москве местами идет снег — на дорогах 5 баллов по данным ЦОДД. В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в некоторых районах города ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Средняя скорость движения в городе — 32 км/ч», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь.

Синоптик уточнил, что в прогнозах на начало следующей недели пока есть разночтения.

«Там может получиться ситуация, когда все начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня — дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет», — сказал Шувалов.

По его словам, выходные, 22 и 23 ноября, в столице прогнозируется маловыразительная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в эти дни будет составлять около 0°С, без скачков.

Ранее россиянам рассказали, кому следует обувать зимние шины раньше срока.