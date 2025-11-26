На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции назвали причину гибели семьи из Германии в отеле Стамбула

Sözcü: отравление газом фосфином стало причиной смерти семьи в Стамбуле
Shutterstock/Resul Muslu

Причиной смерти в Стамбуле семьи из Германии стало отравление токсичным газом фосфином. Об этом сообщает газета Sözcü.

Эксперты Института судебной экспертизы при вскрытии не выявили следов яда в крови, содержимом желудков и пище, которую употребляли туристы, однако в крови погибших обнаружили сильнодействующее вещество — фосфин. Токсин также нашли на полотенцах, постельном белье и различных поверхностях в гостиничном номере. По данным специалистов, вещество применяли в помещении для обработки от насекомых.

Об отравлении и гибели постояльцев гостиницы в Стамбуле, в числе которых были мать и двое детей, стало известно 16 ноября. На следующий день «Известия» сообщили , что в стамбульской больнице скончался отец семьи, который также находился в номере.

В качестве возможной причины отравления рассматривались последствия дезинсекционной обработки, проведенной в отеле незадолго до приезда постояльцев. Использовавшиеся препараты применяются в сельскохозяйственных районах, однако при определенных условиях могут представлять опасность для здоровья человека.

Во Владимирской области возбудили дело после массового отравления техническим спиртом.

